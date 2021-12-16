На Тамбовщине в новогодние праздники можно будет сделать прививку

Жители Тамбовской области смогут сделать прививку против коронавируса, а также получить необходимую медицинскую помощь во время новогодних праздников и выходных дней.

Работа прививочных кабинетов будет организована в ежедневном режиме. Люди смогут сделать прививку против ковида даже 1 и 7 января. Медики также продолжат оказывать медицинскую помощь на дому заболевшим коронавирусом, включая проведение ПЦР-тестирования и доставку лекарств. При необходимости дополнительными бригадами будет усилена служба скорой помощи.

Дежурные бригады в поликлиниках будут работать ежедневно. Заболевшие смогут вызвать врача и получить необходимую помощь в любой день во время длительных новогодних каникул. Кроме того, 3 и 6 января станут полноценными рабочими днями для всех государственных лечебных учреждений.

- В настоящее время готовятся графики приема врачей в праздничные и выходные дни, которые буду размещены на сайтах лечебных учреждений и на портале управления здравоохранения Тамбовской области, - сообщает пресс-служба региональной администрации.