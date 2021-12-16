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Общество16 декабря 2021 14:32

В Тамбове установят две памятные доски

Они появятся на доме, где жил тренер Владислав Иванов и на здании и 9-й школы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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14 декабря в Тамбове состоялось очередное заседание Совета по монументальному искусству при городской Думе. На нем рассмотрели вопрос установки мемориальной доски Заслуженному тренеру России Владиславу Иванову. Ее предлагают разместить на доме где жил спортсмен по ул. Пионерская, 9а. Эту инициативу на Совете поддержали.

- Проектирование, изготовление, установка и обеспечение торжественного открытия мемориальной доски будет произведено за счет средств Тамбовской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», - рассказали в пресс-службе Гордумы.

Предложение об установке еще одной памятной доски в память о Введенской церкви на фасаде здания школы №9 (ул. Кронштадтская, 83) поступило от тамбовской епархии. Его тоже приняли. Эту мемориальную доску установят за счет спонсорских средств.