В Тамбовской области стали известны результаты итогового сочинения школьников

На Тамбовщине стали известны результаты итогового сочинения, которое 3 664 школьника и один студент СПО написали 1 декабря. В итоге из них получили «зачет» 98,7 процентов ребят.

Тот, кто не явился на сочинение или не завершил работу в срок, а также те, кто получил «незачет» смогут написать его в резервные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.

На выбор школьником дали четыре темы, которые они узнали за 15 минут до начала сочинения. Самой популярной темой для тамбовских выпускников стала «Произведение какого писателя (композитора, режиссера) я бы порекомендовал своим друзьям?». Её выбрали 45,40 процентов обучающихся.

- Второй по популярности стала тема «В чем может проявляться любовь к своему отечеству?». На нее порассуждало 23,87 процентов учеников. На третьем месте с отметкой 17,97 процентов - «Когда слово становится преступлением?». Самой непопулярной среди школьников стала тема путешествий – «Почему людей привлекает идея путешествия во времени?», - сообщили в региональном управлении образования и науки.

Напомним, успешное написание итогового сочинения является для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации и оценивается по системе «зачет-незачет». Результаты могут быть учтены вузами в качестве дополнительных баллов за индивидуальные достижения при приеме абитуриентов и действуют на протяжении четырех лет, следующих за годом написания.