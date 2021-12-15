В Мичуринске парк культуры и отдыха украшают к Новому году

Парк культуры и отдыха г. Мичуринска Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

К Новому году в Мичуринске преобразили парк культуры и отдыха. Теплые переливы сверкающих огней украсили входную группу парка. На территории в этом году установят четыре новогодние елки, каждая из которых будет иметь свое убранство.

- Первая елочная композиция разместилась у входа в парк, еще одну елку украсили у автодрома. Третья нарядная красавица установлена у фонтана, рядом появятся светодиодные скульптуры. Четвертая елка будет наряжена в киноконцертном зале. Ее задействуют на утренниках, которые планируется проводить в новогодние каникулы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в регионе, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

В парке для мичуринцев организуют также несколько креативных фотозон. Порадуют горожан традиционные подарки и шары, украсят к Новому году мост любви, дерево желаний. Здесь уже начала свою работу почта Деда Мороза, куда юные мичуринцы могут принести свои новогодние письма, адресованные главному новогоднему персонажу.

Еще одна яркая фотозона, которая разместится в парке в этом году – композиция «Новогодние часы». Центральным элементом здесь станут праздничные куранты.

Мичуринцам обещают новинку этого года – фотозону «Подкова счастья». Сделать несколько ярких фото можно будет уже в преддверии новогодних праздников. А к Рождеству Христову в парке установят традиционный рождественский вертеп.