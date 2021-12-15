В Тамбове начали заливать каток в парке «Дружба»

Песок пропитываю водой Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Похолодание позволило бригадам муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» приступить к подготовке оснований для ледовых площадок в разных частях города. Накануне рабочие начали заливать каток за Тезиковым мостом в парке «Дружба».

- На устройство ледовой площадки уходит несколько недель. Эта территория имеет грунтовое основание, поэтому мы можем, не дожидаясь снега, приступить к работам, - говорит директор МБУ «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков. - К заливке мы приступили вечером 13 декабря. Необходимо, чтобы песок пропитался водой и затвердел. И уже на твёрдое основание мы позже будем наращивать слои льда. Заключительным этапом станет выравнивание.

Как пояснил Юрий Анатольевич, вокруг будущего катка специально обустроен песчаный борт, который должен оградить территорию от любителей экстремального вождения.

- Всего в этом году в Тамбове будет залито 17 катков, включая новые многофункциональные спортивные площадки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - К их подготовке приступят чуть позже, когда образуется снежная подушка, необходимая, чтобы защитить резиновое покрытие от повреждений.