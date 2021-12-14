Двое котовчан распилили на части и пытались увезти на грузовике недействующую водонапорную башню

В Бондарском районе суд вынес приговор двум жителям г. Котовска 29 лет и 31 года, пытавшимся похитить водонапорную башню в селе Казывань. Преступление произошло в августе 2021 года.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников с поличным, в то время как они складировали в небольшой грузовик распиленные части недействующей водонапорной башни.

Как оказалось, злоумышленники нигде не работали и занимались сбором металла. Оперативники изъяли грузовик, два газовых и два кислородных баллона, два газовых резака, а также части спиленной башни. Похищенные металлоизделия парни собирались сбыть в пункты приема лома черного металла. Нефункционирующая башня находилась в ведении Кершинского сельского совета и стояла на его балансе.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий найдены улики и доказательства совершения преступной деятельности, опрошены свидетели. По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Бондарский районный суд для принятия окончательного решения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Одному из подсудимых назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, в отношении второго фигуранта уголовное преследование прекращено за примирением сторон. Изъятые части распиленной водонапорной башни переданы Кершинскому сельскому совету.