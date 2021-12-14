Тамбовчанина задержали за жестокое избиение супруги битой и молотком

В Мичуринском районе Тамбовской области 39-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство 31-летней супруги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК.

Как установило следствие, с октября 2021 года супруги не проживали вместе. Потерпевшая вместе с детьми переехала жить к своей матери в одно из сел Мичуринского района. Рано утром, 13 декабря, мужчина на рейсовом автобусе приехал к теще и стал ждать жену возле дома.

Увидев, что женщина вышла из дома, злоумышленник подошел к ней и ударил по голове металлической битой. От удара несчастная упала на землю. Затем муж перетащил жену в заросли кустарника и стал избивать ее молотком по голове. После этого супруг сам позвонил в службу спасения. В настоящее время потерпевшая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

- Следователи продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление мотива совершенного преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.