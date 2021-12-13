Тамбовчанин похитил забор с территории дачного участка

Тамбовские полицейские раскрыли кражу, произошедшую в конце октября этого года на улице Бастионной. Установлено, что злоумышленник зашел на территорию дачного сообщества «Надежда» и приметил дачный участок, принадлежащий 28-летнему тамбовчанину.

Объектом внимания преступника стал металлический забор. Воришка разобрал его при помощи инструментов, погрузил на личный транспорт и уехал. 2 ноября владелец дачи обнаружил пропажу имущества и позвонил в полицию.

Полицейские проверили точки по приему металлолома и вышли на след вора. В ходе розыска был задержан житель улицы Бастионной. Злоумышленник сознался в краже. Похищенный забор он продал, а вырученные деньги потратил на себя.

- Ранее молодой человек уже имел за плечами криминальный опыт. В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ "Кража", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.