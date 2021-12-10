Тамбовчане жалуются на холод в квартирах, а людей уверяют, что им тепло

После жалоб жителей дома на ул. Пионерской, 9а на холод в квартирах, сюда пришли контролеры. Проверку провели специалисты Единой городской центральной диспетчерской службы, ресурсоснабжающей организации «Тамбовтеплосервис» и управляющей компании.

Во время поквартирного обхода члены комиссии пообщались с жителями, с помощью специальных приборов проверили, насколько температура в жилых помещениях отвечает установленным нормам. Члены комиссии также оценили правильность подключения отопительных приборов и на основе обследования дали рекомендации жильцам.

- По правилам предоставления коммунальных услуг в течение отопительного сезона температура не должна опускаться ниже + 18 градусов, для угловых комнат критерий немного отличается, здесь приемлемая температура составляет + 20 градусов, - говорит диспетчер Единой городской центральной диспетчерской службы Василий Ткачёв. - Как мы видим по приборам, температурные показатели нормам соответствуют. В комнатах до +22 градусов.

Администрация города напоминает, что в Тамбове работает горячая линия по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения по телефону 72-03-39.