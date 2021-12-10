В Тамбовской области нашли 15 тысяч бутылок с паленым алкоголем

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области вместе с коллегами из районных подразделений полиции с 1 по 9 декабря провели оперативно-профилактическую операцию «Алкоголь». По ее итогам возбудили 7 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Выявлено 54 административных правонарушений связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Так, на территории города Мичуринска полицейские нашли больше 7 тысяч единиц алкоголя и порядка тысячи пачек табачной продукции известных мировых брендов.

В Жердевском районе «улов» составил около тысячи бутылок водки с признаками контрафакта. Здесь возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». В ходе расследования было установлено, что контрафактная продукция поставлялась из Воронежской области.

- Всего за время проведения операции изъято свыше 15 тысяч единиц фальсифицированной алкогольной продукции на сумму свыше двух миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.