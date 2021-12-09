На Тамбовщине в Рассказовском районе открыли новую модельную библиотеку

В селе Хитрово Рассказовского района открыли современную модельную библиотеку в здании местного Дома культуры. Это стало возможным благодаря нацпроекту"Культура". На приведение библиотеки к модельному стандарту из федерального бюджета было направлено 5 млн. рублей.

- Помещение претерпело кардинальные изменения. Здесь сделан дизайнерский ремонт, приобретена эргономичная мебель, современное библиотечное оборудование и компьютерная техника с доступом в Интернет. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья закуплен тифлофлешплеер с набором «говорящих книг», электронная лупа, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Книжный фонд в библиотеке пополнился новыми экземплярами книг от ведущих издательств. Появились издания с дополненной реальностью - энциклопедии и атласы в 4D-формате. Для самых юных посетителей туда закупили яркие книжки-малышки, книжки-игрушки, книжки-раскладушки.

В рамках проекта «Читай, рисуй, твори» в библиотеке начнет работать изостудия «Маленький художник». Для занятий ребятам оборудовали специальную зону. А главной «диковинкой» сельской модельной библиотеки станет робот «Маша». Искусственный интеллект умеет говорить, читать вслух аудиокниги, проводить экскурсии, воспроизводить видео, демонстрировать презентации и фотографировать.