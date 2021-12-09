В Мичуринске пройдет конкурс на самый праздничный двор к Новому году и Рождеству

В Мичуринске стартовал муниципальный конкурс на звание «Самый благоустроенный двор к Новому году и Рождеству Христову». Впервые он прошел в наукограде в прошлом году.

Участниками конкурса станут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, а также инициативные жители.

- Заявки на участие в конкурсе в этом году необходимо подать в письменном виде в управление городского хозяйства администрации города до 20 декабря. Письмо мичуринцы могут направить на адрес электронной почты: ugh@g45.tambov.gov.ru, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

В заявке нужно указать данные заявителя или инициативной группы (ФИО одного или всех членов группы, почтовый и электронный адрес, телефон, адрес объекта, который участвует в конкурсе); описание объекта, степень его благоустройства, подробный рассказ о работе, проделанной жильцами. Итоги конкурса подведут к 25 декабря.