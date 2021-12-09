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Здоровье9 декабря 2021 6:41

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 декабря: за сутки заболели 208 человек

Общее количество заразившихся – 56551
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 9 декабря, 56551 человек. 53324 заболевших выздоровели, 1497 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 9 декабря зафиксировали 208 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 66 мужчин и 120 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 22 ребенка от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 832 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.