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Происшествия8 декабря 2021 15:05

Тамбовчанин пытался сжечь чужой автомобиль

Владелец вовремя заметил пожар и потушил его
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Виновнику грозит до 5 лет колонии

Виновнику грозит до 5 лет колонии

Фото: УМВД России по Тамбовской области

В ночь с 4 на 5 декабря на севере Тамбова загорелся автомобиль «Пежо», припаркованный около частного дома. Хозяин машины с помощью огнетушителя сам справился с огнем, а потом обратился в полицию. При осмотре автомобиля оперативники обнаружила улики, подтверждающие, что машину кто-то намеренно поджег. На соседнем доме находилась система видеонаблюдения, камера запечатлела человека, который подошел к автомобилю с емкостью в руках, облил заднее правое колесо машины и поджег.

По данному факту следователи УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение или уничтожение имущества». В совершении преступления подозревают 35-летнего жителя областного центра. Причины поджога устанавливаются.

- Следователь назначил по делу генетическую, трассологическую, пожаро-техническую и дактилоскопическую экспертизы, подсчитывается причиненный ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.