В Тамбове появятся еще две газовые заправки

Тамбовчане жалуются на огромные очереди на единственной газовой заправке Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове собираются увеличить число газовых заправок и отремонтировать имеющуюся. Водители транспорта, которые используют газ, жалуются, что на единственной заправке в последнее время возникают огромные очереди. Из-за того, что ожидание затягивается на несколько часов, у водителей грузовиков и автобусов, работающих на метане, срываются поездки.

Как пояснили в управлении автомобильных дорог и транспорта области, эту проблему собираются решить.

- В адрес ООО «Газпром газомоторное топливо» направлено письменное обращение о необходимости принять меры и восстановить стабильную работ газозаправочной станции, и в случае необходимости провести ее ремонт, - рассказали в управлении.

По данным чиновников в декабре этого года руководство станции собирается отремонтировать компрессоры, что позволит повысить производительность газовой заправки. Кроме того, сейчас ведется строительство новой газозаправочной станции, которая расположится на ул. Магистральной, 43.

Кроме того, сейчас формируется земельный участок для строительства модульной заправки в Тамбове на ул. Чичканова, 6. Правда ею смогут пользоваться только автобусы на газомоторном топливе, находящиеся на балансе МУП «Тамбовгортранс». Предполагается, что введение в эксплуатацию этой станции позволит перенаправить пассажирский транспорт со станции, расположенной на ул. Никифоровской, 1-Д и разгрузить ее. Ориентировочный срок сдачи обеих заправок в эксплуатацию - конец III квартала 2022 года.