Полицейские задержали мичуринца, который взял у приятеля в долг 150 тысяч рублей и не собирался отдавать

В отдел полиции г. Мичуринска 7 декабря обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой обмана. Еще в апреле текущего года мужчина встретился со своим знакомым на улице Украинской и передал ему деньги в сумме 150 000 рублей в долг.

Однако время шло, а приятель все никак не собирался возвращать долг и кормил мичуринца обещаниями в течение 8 месяцев. В итоге терпение мужчины лопнуло, и он обратился за помощью в правоохранительные органы.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка нашли и задержали 38-летнего жителя ул. Гагарина. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что взятые деньги в долг потратил на себя и даже не думал их возвращать.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.