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Общество8 декабря 2021 14:07

На Тамбовщине в селе Петровское открыли обновленный кинотеатр

Модернизация кинозала «Дружба» обошлась в 5 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Петровское Петровского района Тамбовской области открылся кинотеатр «Дружба», модернизированный благодаря участию в нацпроекте «Культура». Теперь у местных жителей есть возможность смотреть новинки кино в комфортных условиях и современном качестве.

Это уже третий по счету кинозал, открытый в этом году в тамбовских селах. В ближайшее время еще два кинотеатра появятся в Мичуринском и Ржаксинском районах.

- На модернизацию кинозала «Дружба» Фонд кино выделили пять миллионов рублей. На эти средства кинотеатр оснастили цифровым оборудованием: большим экраном, акустическим комплексом DolbyDigital, лазерным кионопроектором, системой для 3D-показа, новыми динамиками, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Зрительный зал в кинозале рассчитан на 199 мест. Сельские жители могут смотреть новые картины, которые идут в те же дни первым экраном в Москве, Петербурге и других крупных городах.