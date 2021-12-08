В Тамбове на десяти улицах отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 9 декабря в областном центре временно отключат электроэнергию на десяти улицах. Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.30:
- ул. Осипенко, д. 1-129;
- ул. Минаевская, д. 11-24;
- пр. Красносвободный, д.2-19;
- ул. Воронежская, д. 105-161;
- ул. Талалихина, д. 1-15;
- пр. Серова, д. 1-20;
- пр. М.Расковой, д. 3-31;
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат по следующим адресам:
- с 9.00 до 11.30:
ул. Интернациональная, д.63А, 69А;
ул. Коммунальная, д. 72А;
- с 13.30 до 16.30 по ул. Рылеева, д. 61-67.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.