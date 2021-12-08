В Тамбове на десяти улицах отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 9 декабря в областном центре временно отключат электроэнергию на десяти улицах. Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.30:

- ул. Осипенко, д. 1-129;

- ул. Минаевская, д. 11-24;

- пр. Красносвободный, д.2-19;

- ул. Воронежская, д. 105-161;

- ул. Талалихина, д. 1-15;

- пр. Серова, д. 1-20;

- пр. М.Расковой, д. 3-31;

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Интернациональная, д.63А, 69А;

ул. Коммунальная, д. 72А;

- с 13.30 до 16.30 по ул. Рылеева, д. 61-67.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.