У тамбовчанина гость украл из дома 700 тысяч рублей

В дежурную часть полиции 5 декабря обратился 57-летний тамбовчанин. Как выяснили полицейские, за три дня до этого в доме, расположенном в проезде Запрудный областного центра, мужчина распивал спиртные напитки с 29-летним молодым человеком.

Когда хозяин отвлекся, гость украл у него 700 тысяч рублей. Оперативники нашли и задержали злоумышленника, у которого была судимость за тяжкое преступление.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Деньги изъяты и возвращены законному владельцу.