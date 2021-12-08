Тамбовчанин до смерти забил гражданскую жену

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении не раз судимого 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 18 сентября этого года в одной из квартир дома по улице Липецкое шоссе города Мичуринска обвиняемый из-за незначительного бытового конфликта подверг гражданскую супругу избиению. Утром 20 сентября знакомая потерпевшей обнаружила, что та не подает признаков жизни. Смерть женщины наступила от полученных в ходе избиения травм головы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.