В Тамбовской области иномарка вылетела с трассы и перевернулась

В аварии пострадал водитель иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 62-летний мужчина, произошла 7 декабря в 13 часов 15 минут на 4 километре автодороги «Каспий-Юрловка-Орел-Тамбов» Никифоровского района. Водитель за рулем автомобиля «Ford-Ranger», не справился с управление, съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате ДТП мужчина получил травмы, на месте аварии его осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи., - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.