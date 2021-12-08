Тамбовчанин заплатил алименты 2-летнему сыну под угрозой лишиться прав

В Мордовское районное отделение судебных приставов УФССП России по Тамбовской области обратилась мать 2-летнего мальчика с исполнительным листом о взыскании алиментов с отца ребенка. Мужчина, зарегистрированный в поселке городского типа Новопокровка Мордовского района, после развода фактически проживал в Воронежской области, с сыном не общался, не принимал участия в его жизни и финансовой помощи сыну не оказывал. Общая сумма задолженности по алиментам составила 30 тысяч рублей.

В ходе исполнительный действий судебный пристав-исполнитель Мордовского районного отделения судебных приставов УФССП России по Тамбовской области установил, что должник имеет водительское удостоверение.

- Чтобы побудить мужчину оплатить долг сотрудник ведомства вынес постановление об ограничении должника в специальном праве в виде управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба УФССП по региону. - Мера оказалась эффективной – отец ребенка сразу же оплатил задолженность в полном объеме.