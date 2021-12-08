В Тамбовском районе задержали жителя Сызрани с полутора килограммами наркотиков

3 декабря сотрудники ГИБДД, несшие дежурство на трассе «Воронеж-Тамбов» Алексей Горелкин и Андрей Кульнев, обратили внимание на автомобиль «Рено Логан» с номерами Самарской области, который стоял у края проезжей части. В салоне водителя и пассажиров не было, зато отчетливо были видны следы обуви, которые вели в лес. Вскоре появился и водитель, который, озираясь, шел к своей машине. Полицейские заподозрили, что мужчина мог заниматься бесконтактным распространением наркотиков. Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по региону побеседовали с водителем и поняли, что тот не может объяснить причину своего пребывания в Тамбовском районе, также у него заметили признаки наркотического опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и сообщили в дежурную часть ГИБДД.

На 201-й километр федеральной трассы прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Тамбовскому району. Полицейские опросили мужчину, установили его личность. Нарушителем оказался 47-летний житель города Сызрань. В автомобиле имелись листки бумаги с координатами мест, что также дало подозрение о возможной причастности мужчины к распространению наркотиков. Доставленный в отдел внутренних дел иногородний гражданин признался, что уже два месяца занимается распространением оптовых партий мефедрона. По указанию неизвестного куратора он забирает крупные партии наркотиков в одной области, перевозит и разделяет на более мелкие в другой регион. В этот раз он привез полтора килограмма мефедрона из Белгородской области в Тамбовскую, где разделил на три пакета по 500 граммов каждый и сделал три тайника.

В следственном подразделении ОМВД России по Тамбовскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Житель Сызрани арестован и помещен в следственный изолятор. В рамках следственных действий установлены три тайника с наркотическими веществами. Полтора килограмма мефедрона изъято, проведена наркотическая экспертиза. За совершение данного преступления мужчине может грозить пожизненное лишение свободы. Отрабатывается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории других российских регионов, устанавливаются лица, причастные к организации незаконного оборота наркотиков.

- Сотрудников ГИБДД - Алексея Горелкина и Андрея Кульнева – планируют наградить правами начальника УМВД России по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по региону.