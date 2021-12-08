Тамбовские больницы получили 75 кислородных концентраторов

В тамбовские больницы поставлено 75 кислородных концентраторов. Медицинское оборудование будет задействовано при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как отметила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина, на этой неделе ожидается поставка еще 20 кислородных концентраторов и 12 аппаратов ИВЛ. Всего для тамбовских больниц будет закуплено 125 кислородных концентраторов. На их приобретение выделено 17 миллионов рублей.

- Кислородные концентраторы поступают в Рассказовскую, Жердевскую, Кирсановскую, Моршанскую и Сосновскую центральные районные больницы, четвертую городскую клиническую больницу Тамбова, городскую больницу имени Брюхоненко в Мичуринске и Тамбовскую психиатрическую больницу, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Как отмечают медики, многим заболевшим требуется кислородная поддержка, а принцип работы этих аппаратов, как раз и заключается в том, что они выделяют молекулы кислорода из окружающего атмосферного воздуха и подают пациенту концентрированный поток чистого кислорода. Их использование позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления больных с заболеваниями легких, которые являются наиболее частыми осложнениями при коронавирусе.