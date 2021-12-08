Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 декабря: за сутки заболели 211 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 8 декабря, 56343 человека. 53086 заболевших выздоровели, 1487 тамбовчан умерли, 8 из них за последние сутки. 8 декабря зафиксировали 211 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 72 мужчины и 124 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, а также 15 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 850 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.