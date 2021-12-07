Тамбовский заключенный подкупил сотрудника колонии

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Республики Дагестан, отбывающего наказание в ФКУ ИК № 8 УФСИН России по Тамбовской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следствием установлено, что заключенный договорился с сотрудником колонии о том, что за денежное вознаграждение тот пронесет для него на режимную территорию мобильные телефоны. После перевода знакомой заключенного денег в размере 25 тысяч рублей на банковскую карту гражданской супруги сотрудника колонии, последний спрятал запрещенные предметы в продукты питания и пронес их на территорию исправительного учреждения. Данный факт выявлен при участии оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону. - Теперь уже бывший сотрудник колонии также стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве и превышении должностных полномочий и осужден к 4 годам лишения свободы условно.