В тамбовской глубинке сохранят автобусы

В администрации Тамбовской области обсудили вопросы организации в последующие три года муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Эта работа будет выстроена по-новому.

Муниципальные контракты должны заключаться на среднесрочный период (2022-2024 годы). Совместно с администрациями районов, которые являются заказчиками перевозок по муниципальным и смежным межмуниципальным маршрутам, оптимизирована сеть районных маршрутов, из расписания исключены невостребованные рейсы, выполнены расчеты по федеральным нормам определения начальной максимальной цены контракта. В результате дополнительная потребность в бюджетных средствах на 2022 год составила чуть более 68 млн рублей.

По регулируемым тарифам осуществляются перевозки пассажиров по 229 маршрутам в 22 районах области. Эти маршруты низкодоходны или убыточны из-за небольшого потока пассажиров. Однако они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские, учебные заведения. Социально значимые маршруты поддерживаются из бюджета области за счет субсидий и субвенций на оплату контрактов с перевозчиками.

В этом году перевозки в Тамбовской области осуществляют около 140 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках муниципальных контактов на перевозку из бюджета-2021 выделено 53 млн рублей.

В связи с пандемией автотранспортная отрасль признана правительством России пострадавшей. До настоящего времени уровень пассажиропотока не достиг допандемийного. Доходы транспортников снизились практически на треть. На данный момент в регионе приостановлены все ранее действовавшие программы по софинансированию из бюджета области расходов перевозчиков на обновление подвижного состава.

Вместе с тем востребованные сельские автобусные маршруты собираются сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы. Исполнить их смогут только надежные и добросовестные предприятия и предприниматели.

- Надо искать и находить именно таких перевозчиков, которые безусловно выполнят жесткие требования и готовы обновлять свой автопарк. Позиция экологически чистого региона диктует и определенные требования к транспорту. Прежде всего, я имею в виду переход на использование газомоторного топлива. Необходимо также перестроиться на единый фирменный стиль в сфере общественного транспорта. Пассажирские автобусы даже своим внешним видом должны отличаться от других, - сказал руководитель области Максим Егоров и дал ряд поручений по реформированию системы общественного транспорта региона с учетом современных тенденций и опыта продвинутых регионов.