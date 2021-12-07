Тамбовчанин получил судимость за срубленные дубы

В Петровском районе вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого 64-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

Установлено, что мужчина при помощи бензомоторной пилы, не имея разрешения, спилил дубы, причинив ущерб лесничеству на сумму более 400 тысяч рублей (особо крупный размер).

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Приговор в законную силу не вступил.