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Общество7 декабря 2021 14:26

В Мичуринске завершили очередной этап рекультивации мусорного полигона

Площадь работ составила больше 7 гектаров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Мичуринске завершен второй биологический этап рекультивации отслужившего свой срок и исчерпавшего ресурс полигона. На днях межведомственная комиссия провела приемку выполненных работ. Площадь участка рекультивации составляет более 7 гектаров. Мероприятия проводятся в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Подрядная организация обустроила обводной канал, ограждение по периметру полигона, пожарные резервуары и подъезд к ним.

В ходе предыдущего технического этапа в прошлом году на полигоне проведены работы по планировке, перемещению более 300 тысяч кубометров мусора в тело полигона. Также был завезен плодородный грунт, засыпан и уплотнен изоляционный слой.

- По оценкам специалистов, благодаря рекультивации объекта улучшится качество жизни 20 тысяч жителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.