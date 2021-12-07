Тамбовчанка осталась без машины из-за долгов по кредиту

В отделение судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП России по Тамбовской области на исполнение поступил документ о взыскании с жительницы села Нижнеспасское задолженности по шести кредитам. Женщина не оплачивала ежемесячные платежи в соответствии с заключенными договорами, в результате чего образовался долг в размере 199 тысяч рублей. Добровольно исполнять решение суда о погашении задолженности она не стала.

Судебный пристав установил, что должница проживает не по адресу регистрации, а в городе Котовске Тамбовской области. Также согласно полученным ответам из регистрирующих органов стало известно, что женщине на праве собственности принадлежит автомобиль Chevrolet Lacetti. В качестве меры обеспечения требований исполнительного документа судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении автотранспортного средства. Но это не побудило должницу оплатить долг.

- Тогда судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля Chevrolet Lacetti, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - После проведения оценки автотранспортное средство будет принудительно реализовано на аукционе в счет погашения задолженности.