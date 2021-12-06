Челябинца обокрали в мичуринском хостеле

В ОМВД России по г. Мичуринску обратился 23-летний житель Челябинской области с заявлением о краже ноутбука в помещении хостела. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершили двое жителей другого региона.

Злоумышленники похитили ключ от комнаты хостела и совершили кражу. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

- Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.