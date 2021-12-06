Трое воронежцев пытались вывезти из Тамбова похищенные драгоценности на 250 тысяч рублей

Фото с места задержания Фото: УМВД по Тамбовской области

При попытке выезда из Тамбова сотрудники уголовного розыска регионального УМВД России задержали 3 декабря по подозрению в серии краж преступную группу, состоящую из трех жителей Воронежа в возрасте от 34 до 40 лет.

В салоне машины, на которой передвигались подозреваемые, находились похищенные драгоценности на сумму более 250 тысяч рублей. Также полицейские обнаружили в автомобиле 170 тысяч рублей банкнотами различного достоинства.

- Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В рамках проведения следственных мероприятий подозреваемые опрошены. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Потерпевшие опознали свои драгоценности, которые в этот же день были им возвращены. Полицейские установили, что злоумышленники в утреннее время выбирали дома на севере Тамбова и ждали, когда их хозяева уйдут на работу. Затем они проникали внутрь и совершал кражи.

По решению суда трое воронежцев арестованы и помещены в следственный изолятор. Тамбовскими полицейскими в сотрудничестве с коллегами из Воронежской области отрабатывается их причастность к аналогичным преступлениям на территории субъектов РФ.