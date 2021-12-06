В Тамбове жителям 16 улиц отключат электричество

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», во вторник, 7 декабря, в областном центре произойдет отключение электроэнергии на 16 улицах. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.30
- Рассказовское ш., д. 2-29;
- ул. Гастелло, д. 65-107;
- ул. Дорожная, д. 1-63.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанци:
- с 9.00 до 11.30:
ул. Никифоровская, д. 1-20;
ул. Широкая, д.100-132;
ул. Калужская, д. 3-20;
ул. Дегтянская, д. 3-11;
ул. Загородная, д. 1-19;
ул. Трудовая, д. 3-20;
ул. Степная, д. 73-111;
ул. Лысогорская, д. 1-18;
ул. Краснодонская, д. 1-20;
- с 14.00 до 16.30:
ул. Пензенская, д. 5, 6, 14;
ул. Володарского, д. 19.
В связи с проведением персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
- ул. 40 лет Октября, д. 54-98;
- ул. Ванина, д. 1-29;
- ул. Дорожная, д. 1-63;
- ул. Гастелло, д. 63-97.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.