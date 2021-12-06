Тамбовчанин завоевал «бронзу» на чемпионате мира

Константин Мацнев стал призером престижных соревнований

В Грузии с 28 ноября по 5 декабря разыгрывали медали чемпионата мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной России участие принимал тамбовчанин - первый номер не только сборной региона, но и лидер национальной команды Константин Мацнев.

- Константин был явным претендентом на медали и мы были уверенны, что без награды он не вернется, - говорит начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов . - Недавно выиграл престижный турнир «Кубок чемпионов», но все соперники также готовятся и на легкую победу рассчитывать было нельзя. Константин показал достойный результат, он прекрасно выступил и уверено вошел в тройку призеров с результатом 243 кг.

Согласно Закону Тамбовской области от 07.07.2021 № 646-З «О регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области» спортсмен и тренер получат единовременную выплату по 300 тысяч рублей каждый.