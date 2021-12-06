В Тамбове выставили на продажу дом инженера Свирчевского

С молотка уйдут муниципальные помещения Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Администрация Тамбова решила продать часть помещений, расположенных в усадьбе архитектора Теофила Свирчевского. Дом находится на улице Советской, 70/22. Здание с 1989 года является объектом культурного наследия регионального значения. Теофил Свирчевский известен как автор тамбовского драматического театра, музыкального училища, он принимал участие в сооружении Введенской церкви на улице Базарной (ныне не существующей), построил храм на улице Покровской (сейчас Кронштадтская) по заказу Римско-католического братства.

Часть нежилых помещений в доме находится в муниципальной собственности, их то и решено реализовать на торгах. Как рассказали в мэрии, с молотка планируется продать шесть помещений общей площадью 246,7 кв.м. Их начальная стоимость – 1179600 рублей. Лот размещён на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (roseltorg.ru).

- Заявки от участников торгов будут принимать до 10 января, а подведут итоги конкурса 18 января, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Одним из обязательных условий для нового собственника будет восстановление и сохранения памятника. Напомним, 31 мая в доме Свирчевского произошел серьёзный пожар, у здания обгорела крыша. К реконструкции памятника после ЧП так и не приступили.