Тамбовчанка незаконно торговала алкоголем по месту жительства

На Тамбовщине в дежурную часть полиции поступило сообщение о незаконной торговле вино-водочными изделиями по месту жительства. Стражи порядка установили, что 53-летняя жительница одного из домов на улице Ленина села Устье Моршанского района принимает покупателей алкоголя у себя дома.

— В ходе расследования выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. От подозреваемой получены признательные показания, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Повторное нарушение наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года.