В Тамбовской области иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево

Водитель и пассажир оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое мужчин, произошла 5 декабря 19 часов 40 минут на улице Парковой в районе дома №66 города Моршанска. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 20-летний пассажир автомобиля «Тойота Камри», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчин доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».