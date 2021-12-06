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Происшествия6 декабря 2021 9:24

В Тамбовской области иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево

В ДТП пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель и пассажир оказались в больнице

Водитель и пассажир оказались в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое мужчин, произошла 5 декабря 19 часов 40 минут на улице Парковой в районе дома №66 города Моршанска. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 20-летний пассажир автомобиля «Тойота Камри», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчин доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».