На Тамбовщине водитель транзитного автомобиля пытался подкупить автоинспектора взяткой в 5 тысяч рублей

В Тамбовской области 5 декабря инспектор ДПС при проверке транзитного автомобиля на трассе Р-22 «Каспий» в Жердевском районе обнаружил, что у водителя нет прав на управление.

Сотрудник Госавтоинспекции в служебной машине составил в отношении нарушителя административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ. Водитель попытался дать автоинспектору взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы избежать наказания.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о факте дачи взятки своим коллегам. Денежная купюра была изъята.

— В настоящее время проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. 33-летний житель южного региона будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной согласно статье 291.2 «Мелкое взяточничество». Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года, —сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.