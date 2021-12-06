В Тамбове открылся IX Международный фестиваль имени народного артиста СССР Виктора Мержанова

6 декабря в Тамбове стартует IX Международный фестиваль имени народного артиста СССР Виктора Мержанова «В музыке я вижу спасение…». Он будет проходить с 6 по 10 декабря в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте им. С. В. Рахманинова. В этом году фестиваль организован в очно-заочном формате: большинство событий намечено провести в Рахманиновском зале, один концерт будет размещён на официальном YouTube канале ТГМПИ.

Откроется фестивальная неделя 6 декабря концертом класса профессора ТГМПИ Галушки В.Н. «В кругу учеников». Участники — студенты Вадима Николаевича. Начало в 18:30.

Во вторник, 7 декабря, состоится традиционный для этого проекта конкурс исполнительского мастерства пианистов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Начало в 12:00.

В среду, 8 декабря, зрителей приглашают на концерт класса старшего преподавателя кафедры специального фортепиано Кузнецова Алексея Владимировича. Начало в 18:30.

В четверг, 9 декабря, любителям классической музыки предлагается посмотреть концерт пианиста из Румынии Николая Думитру «Картинки. Краски и тени». В программе — двенадцать прелюдий К. Дебюсси. Запись, предоставленная маэстро, будет размещена на YouTube-канале ТГМПИ. Начало трансляции в 18:30.

Завершится фестиваль в пятницу, 10 декабря, концертом оркестра русских народных инструментов ТГМПИ (художественный руководитель и дирижёр — Анатолий Ромашков). В сопровождении коллектива выступят музыканты-исполнители, представители Рахманиновского института: Надежда Ежова, Дарья Ерёмина, Варвара Страхова, Сергей Волков (фортепиано); Мария Гейнц и Арсений Сазонов (фортепиано-ударные); Александр и Людмила Корякины (флейта-фортепиано). Начало в 18:30.

- Уроженец Тамбовской области Виктор Мержанов – выдающийся пианист и педагог, -нароминает пресс-служба даминистрации Тамбовской области. - Он во многом способствовал становлению Тамбовской области значимым культурным центром, местом проведения музыкальный фестивалей и международных конкурсов. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. ТГМПИ хранит память об этом выдающемся музыканте: с 2013 года проводится ежегодный Международный фестиваль имени Виктора Мержанова, а в 2015 году его имя было присвоено колледжу при ТГМПИ.