В тройной аварии под Тамбовом получили травмы два человека

В больнице оказались два человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое мужчин, произошла 5 декабря в 12 часов 40 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. 54-летний водитель автомобиля «Kia Rio» столкнулся с «Hyundai Getz», под управлением 58-летнего мужчины. После столкновения автомобиль «Kia Rio» потерял упарвление и столкнулся с «Toyota Tundra», под управлением33-летнего водителя.

- В результате ДТП рнанения получили водитель «Kia Rio», а так же пассажир автомобиля «Hyundai Getz», мужчин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.