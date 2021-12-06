Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 декабря: за сутки заболели 212 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 6 декабря, 55919 человек. 52519 заболевших выздоровели, 1468 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 6 декабря зафиксировали 212 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 75 мужчин и 122 женщины в возрасте от 19 до 90 лет, а также 15 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 898 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.