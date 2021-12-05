К утру 5 декабря в Тамбовской области заразились коронавирусом еще 215 человек

215 новых случаев коронавируса зафиксировали в Тамбовской области 5 декабря. Как сообщил региональный оперштаб, среди зараженных 71 мужчина, 135 женщин, девять детей (мальчики 2,10,13,14,15 лет, девочки 3,16,16,17 лет). Возраст взрослых заболевших от 19 до 94 лет. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в области составило 55 707.

52 428 пациентов выздоровели: 25 629 выписали из стационара, 26 799 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации - 890 человек. На домашнем карантине - 1585. Снято с наблюдения на дому - 68 524. Выписано из больниц - 34 327.

По состоянию к 5 декабря, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 466 135 человек (70,6% от подлежащего населения). Две прививки сделали 432 516 тамбовчан (92,8%). Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 96,8% от подлежащего населения, самая низкая - в Мичуринске - 53,1%