Тамбовчане смогут отправиться на самолете в несколько городов страны

Тамбовская область продолжает участвовать в федеральной программе субсидирования региональных авиаперевозок. В результате на 2022 год через аэропорт «Тамбов» запланировано расширение географии полетов, которая включит как уже привычные маршруты, так и новые направления.

По информации управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, планируемая на будущий год программа полетов предусматривает 777 парных авиарейсов, а это на 176 процентов больше, чем в 2021 году. Уже с января запланированы полеты по таким традиционным направлениям, как Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург (по 2 рейса в неделю).

Важно, что полеты в Сочи также начнутся уже с 4 января. До последнего времени воздушное сообщение с одним из главных курортных городов страны тамбовчанам было доступно только летом. Впервые из Тамбова запланированы новые авиамаршруты в Казань и Калининград. Полеты в эти города запланированы дважды в неделю. Летом возобновятся полеты в Симферополь, запланирован еще один рейс в Сочи.

- Немаловажно, что стоимость билетов будет фиксированной, а значит, люди смогут приобрести их в любое удобное время, не опасаясь резкого и неожиданного подорожания. Это обеспечит доступность авиаперевозок широкому кругу граждан. Подробности летной программы можно узнать на сайте тамбовского аэропорта и на официальном сайте управления автомобильных дорог и транспорта области», - отметили в управлении автомобильных дорог и транспорта области.

В планах региональной администрации провести и масштабную реконструкцию аэропорта «Тамбов». В настоящее время прорабатывается вопрос об источниках финансирования работ.