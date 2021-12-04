Тамбовчанам предлагают сдать макулатуру

С 5 по 20 декабря по всей стране пройдет масштабная акция по сбору макулатуры #БумБатл. Она проводится уже во второй раз в поддержку национального проекта «Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов. В прошлом году тамбовчане собрали 42 тонны 550 килограммов макулатуры и вошли в тройку лидеров рейтинга активности регионов.

Главная цель акции – объединить как можно больше людей для важного дела по сохранению экологии, напомнить жителям России о том, что бумага – это ценное сырье, которое можно и нужно отправлять на переработку.

Акция проводится по инициативе АНО «Национальные приоритеты» и при поддержке Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России.

В прошлом году в #БумБатле участвовали только школьники. Они собрали более 600 тонн макулатуры. Интерес к проекту был настолько велик, что организаторы решили в этом году привлечь студентов и коллективы компаний.

Согласно правилам акции, школьники и студенты, а также сотрудники компаний могут соревноваться друг с другом не только в количестве собранной бумаги, но и в креативе. Участникам нужно выкладывать интересные видео и фото в соцсетях с хештегами #бумбатл #нацпроектэкология.

- По итогам победителей выберут среди школ, вузов и коллективов компаний, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.