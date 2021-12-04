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Здоровье4 декабря 2021 6:25

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 декабря: за сутки заболели 209 человек

Общее количество заразившихся – 55492
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 4 декабря, 55492 человека. 52310 заболевших выздоровели, 1451 тамбовчанин умер, 10 из них за последние сутки. 4 декабря зафиксировали 209 новых случаев, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 81 мужчина и 108 женщин в возрасте от 20 до 90 лет, а также 20 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 854 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.