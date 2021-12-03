В Тамбове с середины декабря начнут работать елочные базары

Купить елку тамбовчане смогут с 15 декабря Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Три десятка адресов, где официально разрешена сезонная продажа главного атрибута приближающегося праздника Нового года, закреплены специальным постановлением администрации города Тамбова. Все они хорошо известны тамбовчанам — чаще всего это пересечение транспортных магистралей, площадки у торговых центров, зон мелкорозничной торговли и крупных торговых объектов. Официальный старт работе елочных базаров будет дан через две недели - 15 декабря. Время работы — с 8.00 до 20.00.

- Традиционно ко всем продавцам предъявляется несколько требований, среди которых соблюдение культуры торговли, поддержание санитарного порядка, а также уборка территории 31 декабря после закрытия, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Согласно постановлению, места торговли новогодними елками в областном центре могут быть расположены по следующим адресам:

- ул. Агапкина, 24;

- ул. Астраханская, 1/2;

- ул. Астраханская, 101, остановка «Южная»;

- ул. Астраханская, 187;

- ул. Базарная, 115/59;

- ул. Володарского, 8;

- ул. Гастелло, 117 — 119;

- ул. Киквидзе, 77;

- пл. Красноармейская;

- ул. Лермонтовская, 173;

- ул. Магистральная, 35Б;

- ул. Мичуринская, 133;

- ул. Мичуринская, 149;

- ул. Мичуринская, 191;

- ул. Мичуринская, 213Б/Глазкова;

- ш. Моршанское, 40;

- ул. Рылеева, 62;

- ул. Рылеева/Чичерина;

- ул. Свободная, 12;

- ул. Северо-Западная, 9;

- ул. Сенько, 12;

- ул. Советская, 143;

- ул. Советская, 161;

- ул. Т.Дерунец, 73;

- ул. Цветочная/Мордасовой, 6/20;

- ул. Чичерина, 30Б;

- ул. Чичерина, 36;

- ул. Чичерина, 44А-44Б;

- ул. Чичерина, 54А;

- ул. Чичерина, 13/Ореховая, 1;

- бул. Энтузиастов, 2А.

Предпринимателям, которые хотят организовать работу елочных базаров, необходимо обратиться в комитет по экономическому развитию и торговле администрации города Тамбова по адресу ул. Гастелло, д.32а, каб. 403, тел.: 44-06-11, начальник отдела - Григорьева Нина Михайловна.