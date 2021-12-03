Мичуринец побил и ограбил случайного знакомого

В отдел полиции по г. Мичуринску 30 ноября обратился 47-летний житель наукограда. Мужчина рассказал, что на улице у него открыто похитили сумку, в которой находились документы, банковские карты и деньги в размере 7 500 рублей.

Полицейские выяснили, что вечером на ул. Советской, находящийся в нетрезвом состоянии заявитель, случайно познакомился с 39-летним мужчиной и продолжил распивать спиртное вместе с ним. В какой-то момент новый знакомый ударил мичуринца, после чего отобрал сумку и скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленника. Как оказалось, ранее он неоднократно имел проблемы с законом и всего месяц назад освободился из мест лишения свободы.

- Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.