Москвич выращивал коноплю на своем дачном участке в Тамбовской области

В Сосновском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее несудимого 42-летнего жителя г. Москвы. Он признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства".

Установлено, что на своем дачном участке в Сосновском районе мужчина высадил и вырастил растения конопли для личного употребления в количестве 23 штук.

- Суд привлек обвиняемого к уголовной ответственности и назначил ему штраф в размере 5000 рублей, - сообщила старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию со СМИ Ирина Сморокова.