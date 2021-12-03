Тамбовчанин заплатил долги по алиментам после того, как его отправили на обязательные работы

В Ленинское районное отделение судебных приставов УФССП России по Тамбовской области с исполнительным листом о взыскании алиментов с бывшего супруга обратилась жительница города Тамбова. 37-летний мужчина официально не работал и не оказывал несовершеннолетнему ребенку финансовой помощи, в результате образовалась задолженность в размере 87 тысяч рублей.

Чтобы понудить должника погасить задолженность и восстановить права несовершеннолетнего ребенка судебный пристав-исполнитель составил в отношении неплательщика протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). По решению суда мужчина отработал 20 часов обязательных работ.

- После этого мужчина полностью оплатил сумму задолженности, трудоустроился и пообещал добросовестно исполнять родительские обязанности в отношении дочери, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.