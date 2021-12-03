Экс-директор «Тамбовспецмаш» пойдет под суд за долги по зарплатам

В следственном отделе по Октябрьскому району Тамбова СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Тамбовспецмаш». Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с января 2019 года по октябрь текущего года генеральный директор организации не выплачивал зарплату 76 работникам. Задолженность за этот период превысила 24 миллиона рублей. Невыплата заработной платы стала следствием злоупотребления фигурантом должностными полномочиями. Так, руководитель вопреки интересам коммерческой организации осознанно, преследую личные цели, вступал в договорные отношения с фирмой, зарекомендовавшей себя недобросовестным контрагентом, что привело в последующем к неисполнению заключенного государственного контракта и ухудшению материального положения возглавляемой фирмы.

- Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в рамках следствия наложен арест на имущество фирмы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.